شكرا لقرائتكم خبر عن عنصر غذائى يخلصك من مشكلات الهضم والإخراج.. خليه فى وجباتك والان مع تفاصيل الخبر

مشكلات الهضم والإخراج والعسر الهضمي والإمساك والتبادل بينه وبين الإسهال أشهر وأهم المشكلات الهضمية والاخراجية، فيجب أن يحول الشخص الذي يعاني من اضطرابات هضمية وإخراجية النظام الغذائي إلى نظام جيد حتى يتمكن من التخلص من كل الاضطرابات الهضمية.

ووفقا لتقرير نشر في موقع ايتنج ويل الطبي المعني بالصحة العامة والتغذية، فإن هناك عناصر إذا ما اضفناه للطعام يساعد على التخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي، وهو المغنيسيوم أحد أهم العناصر التي إذا ركزنا على تناولها في الأطعمة أو عن طريق المكملات الغذائية ساعد ذلك على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتعزيز حركية المعدة، وتقليل حدة الاصابة بتيبس البراز والإمساك.

تابع التقرير موضحا أن المغنيسيوم يعزز من حركية المعدة ويخلص من الإمساك المزمن ويعزز من ترطيب البراز وسيولته وبالتالي يقلل من حدة الاضطرابات الهضمية، كما أنه يعمل على تخليق البروتين والتحكم في نسب السكر في الدم، كما أنه يعزز من الطاقة وتعزيز عمل الأعصاب وبالتالي عمل أعصاب المعدة، كما أنه يتحكم في تفاعلات الجسم وغيرها من التفاعلات وبالتالي يعزز مثل الألياف حركية الجهاز الهضمي وتعزيز عمله، كما أنه يخفف من صعوبات الهضم والعسر الهضمي والتلبك المعوي ويعزز من امتصاص الطعام بشكل جيد.

ويوجد المغنيسيوم في الخضراوات الورقية بشكل كبير وخاصة السبانخ والمكسرات بشكل كبير مثل اللوز ويوجد أيضا في حليب الصويا والفول السوداني وبذور اليقطين.