ابتكار ذكي يقلّص حقن الإنسولين إلى مرة أسبوعياً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

طور باحثون في الولايات المتحدة وأستراليا والصين، ما أسموه بـ(الإنسولين الذكي)، إذ يحاكي استجابة الجسم الطبيعية لمستويات السكر المتغيرة في الدم، ما يقلل من عدد المرات التي يحتاج فيها المريض إعطاء نفسه الإنسولين الصناعي من 10 مرات في اليوم إلى مرة واحدة فقط في الأسبوع.

وبتقليص عدد مرات الحقن، اعتبر الباحثون (الإنسولين الذكي)بمثابة الحل الذي قد يحدث ثورة في علاج ملايين الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول في جميع أنحاء العالم. وحصل الباحثون من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة، وجامعة موناش في أستراليا، وجامعة تشجيانغ في الصين، على ثلاثة ملايين جنيه استرليني لتمويل ستة مشاريع بحثية لتطوير أنواع من (الإنسولين الذكي). وتهدف أربعة من هذه المشاريع إلى تطوير أنواع جديدة من الإنسولين، في حين تم إطلاق مشروع آخر لإيجاد نوع جديد سريع المفعول؛ حسب ما ورد في صحيفة (الغارديان) البريطانية.

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