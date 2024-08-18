وصفات طبيعية لتقشير الشفاه بخطوات بسيطة

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تعتبر الشفاه الجافة والمتشققة مشكلة شائعة، في فصل الصيف أو الشتاء بسبب عدة سلوكيات خاطئة تمارس بدون قصد وتتسبب في حدوث جفاف وظهور جلد ميت وتشققات ناتجة عن لعق الشفاه، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكنك استخدامها للتخلص من الجلد الميت وإعادة الرطوبة إلى شفتيك، نستعرضها خلال السطورالتالية وفقًا لما جاء في موقع stylecraze

وصفات طبيعية لترطيب الشفاه وإزالة الجلد الميت: السكر وزيت الزيتون:

اخلطي كميات متساوية من السكر البني وزيت الزيتون.

دلكي شفتيك بلطف بهذا الخليط لمدة دقيقة.

اشطفي الشفاه بالماء الدافئ وطبقي مرطب شفاه.

العسل لترطيب الشفاه

العسل مرطب طبيعي ممتاز.

ضعي طبقة رقيقة من العسل على شفتيك واتركيها لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفها.

زبدة الشيا في التخلص من الجلد الميت

زبدة الشيا غنية بالفيتامينات والمعادن التي تغذي الشفاه وتجعلها ناعمة.

طبقي طبقة رقيقة من زبدة الشيا على شفتيك قبل النوم.

الخيار لترطيب الشفاه

ضعي شريحة خيار باردة على شفتيك لمدة 15 دقيقة، فالخيار له تأثير مهدئ ومرطب.

القهوة وزيت الزيتون للتخلص من الجلد الميت بالشفاه

اخلطي القهوة المطحونة مع القليل من زيت الزيتون لصنع مقشر طبيعي.

دلكي شفتيك بلطف بهذا الخليط ثم اشطفي.

نصائح للعناية بالشفاه لمنع التشقق

اشربي الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم والشفاه، واستخدمي مرطب شفاه بانتظام خاصة قبل النوم وبعد الأكل، تجنبي لعق شفتيك.

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