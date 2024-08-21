يصبح الحفاظ على صحة قلبك بعد سن الخمسين أمرًا بالغ الأهمية لأنه يزيد من فرص الإصابة بـ أمراض القلب والأوعية الدموية، ووفقًا للبيانات، يعاني 1 من كل 3 بالغين بعد سن الخمسين من ارتفاع ضغط الدم وهو معرض لخطر الإصابة بأمراض القلب، ويوصى بتناول نظام غذائي متوازن يساعد في منع هذه المشكلات وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول الأدوية أو العلاج المناسب، ويزداد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بعد سن الخمسين ووفقًا للبيانات فإن 60٪ من البالغين في هذا العمر يعانون من نوع من تراكم اللويحات الشريانية ويعاني 40٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عامًا من ارتفاع مستويات الكوليسترول، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite

تمارين لقلب صحي يمكنك ممارستها حتى بعد سن الخمسين

المشي

المشي هو أفضل تمرين منخفض التأثير يعزز صحة القلب، حيث إن المشي السريع لمدة 30 دقيقة يوميًا سيعزز صحة القلب والأوعية الدموية لديك، ويحافظ على الوزن. يمكن القيام به في أي مكان كما أنه سهل على المفاصل وخيار صحي للغاية لتحسين صحة قلبك.

ركوب الدراجات

إن ممارسة رياضة ركوب الدراجات سواء في الهواء الطلق أو في وضع ثابت يعزز صحة القلب والأوعية الدموية حيث يساعد في تقوية صحة القلب وبناء عضلات الساقين كما يعزز الدورة الدموية، ممارسة رياضة ركوب الدراجات لمدة 30-40 دقيقة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع يعزز صحة القلب ويزيد من القدرة على التحمل.

سباحة

السباحة هي تمرين يساعد على تقوية الجسم بالكامل ويسهل على المفاصل ممارسة الرياضة. يمكنك البدء في ممارسة السباحة لمدة قصيرة ثم زيادتها تدريجيًا وفقًا لقدرتك على التحمل. فهي تعزز المرونة وتبني قوة العضلات وتعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

الرقص

الرقص هو أحد أفضل الطرق الممتعة لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية ومعدل ضربات القلب، ويمكنك ممارسة الرقص الحر أو رقص بوليوود أو السالسا أو التمارين الرياضية لتحسين تنسيقك وتحسين مزاجك، كما أنه طريقة ممتعة للغاية لممارسة التمارين الرياضية، لذا يمكنك إضافتها إلى روتينك اليومي.

التمارين الخفيفة

إن ممارسة التمارين الخفيفة تزيد من معدل ضربات القلب وتعزز من قدرة القلب والأوعية الدموية على التحمل، ويمكنك البدء في ممارستها لمدة قصيرة ثم زيادتها حسب قدرتك على التحمل. وسوف تساعدك على الحفاظ على مستويات ضغط الدم، والحفاظ على مستوى الكوليسترول، ودعم صحة قلبك. إنها تمارين فعالة للغاية لصحتك العامة، وخاصة في الخمسينيات من عمرك.

القفز بالحبل

القفز بالحبل هو أحد التمارين عالية الكثافة التي تساعدك على زيادة معدل ضربات القلب وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. فهو يساعد في حرق السعرات الحرارية، وبناء القدرة على التحمل، وتعزيز التنسيق. إن القيام به في مدة أقصر مثل 5 دقائق يساعدك على تعزيز الصحة واللياقة البدنية بشكل عام.

تجديف

ينشط كل من الأجزاء العلوية والسفلية من جسمك ويمنحك تمرينًا شاملاً للقلب والأوعية الدموية يساعدك على الحفاظ على صحة قلبك، ويعزز القدرة على التحمل، ويرفع قوة العضلات. يمكنك القيام بهذا التمرين على جهاز التجديف لمدة 20-30 مرة، 2-3 مرات في الأسبوع، مما يدعم صحة قلبك ويعزز صحتك العامة.

قد يهمك أيضــــاً:

المشي يوميًا يساعد في تقليل آلام أسفل الظهر

نصف ساعة مشي فقط في اليوم تُقلّل من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب