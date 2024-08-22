3 خطوات بسيطة لمكياج طبيعي وثابت خلال ساعات العمل

تحرص كثير من الفتيات قبل الانضمام إلى مقابلة العمل، أو الذهاب ليوم العمل الأول، فى التفكير فى ألوان ظلال العيون المناسبة للعمل ولون أحمر الشفاه الذى يجعل الشفاه طبيعية، متجنبة ألوان أحمر الشفاه الصاخبة، وتطبيق الكحل الملائم الذى لا ينصهر مع ساعات العمل ويجعل إطلالتها مشرقة، ومن أجل الظهور بإطلالة وبشرة طبيعية مشرقة فى يوم العمل مع الإحساس بالراحة وأن جميع خطوات المكياج على ما يرام، ووفقا لما نشره موقع byrdie توجد بعض النصائح التى تساعد الفتيات على تطبيق خطوات مكياج مثالية للعمل وهى..

الترطيب وكريم الأساس

العناية بالبشرة ثم ترطيبها وتطبيق كريم الأساس ووضع القليل من البودر غير اللامع أهم الخطوات للظهور ببشرة مشرقة فى العمل، موحدة اللون وخالية من أى عيوب، وتطبيق أحمر خدود كريمى يجعل الخدين ناعمين أكثر.

مكياج العيون

ألوان ظلال العيون البنية المحايدة بدرجاته المتتعدة غير اللامعة من أكثر الألوان المناسبة لتطبيقها قبل الذهاب للعمل، حيث تضيف لمسة طبيعية ومثالية، ولإضافة مظهر أكثر جاذبية فإن ظلال العيون الذهبى، وتطبيقه فى الزواية الداخلية للعين من أكثر الخطوات التى تمنح الفتيات إطلالة مثالية للعمل، وأيضا اختيار الكحل والماسكارا التى تتميز بالثبات ومقامة الانصهار خاصة عند التعرض لأشعة الشمس أو العمل تحت ضغط لا تلطخ العينين من أهم الخطوات التى تجعل المكياج فى العمل طبيعى.

أحمر الشفاه

تعد ألوان أحمر الشفاه الخوخية والوردية من أكثر ألوان أحمر الشفاه التى تمنح الفتيات مظهرا طبيعيا وليس قويا كاللون الأحمر المتوهج والمناسب أكثر لأوقات العمل.

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