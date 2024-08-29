شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تختار أفضل وقت للاستفادة من ممارسة الرياضة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن تساعدك التمارين الرياضية اليومية على البقاء قويًا وبصحة جيدة، ولكن هل تساءلت يومًا ما هو الوقت المناسب لممارسة الرياضة لجني الفوائد؟ هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



تحديد أفضل وقت لممارسة الرياضة يمكن أن يعتمد على عوامل مختلفة، بما في ذلك التفضيلات الشخصية وأسلوب الحياة وأهداف اللياقة البدنية المحددة.

فوائد ممارسة الرياضة في الصباح

ممارسة الرياضة في الصباح الباكر لها العديد من المزايا، بالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن بدء اليوم بالتمرين يضفي نغمة إيجابية ويخلق شعورًا بالإنجاز.يمكن أن يعزز التمرين في الصباح الباكر عملية التمثيل الغذائي، مما يعزز حرق السعرات الحرارية طوال اليوم.



تشير الدراسات إلى أن ممارسي التمارين الصباحية يميلون إلى الالتزام بشكل أفضل بروتينهم اليومى، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قلة عوامل التشتيت والصراعات في الجدول الزمني، وهذا مفيد بشكل خاص للأفراد الذين لديهم جداول زمنية مزدحمة، حيث يوفر الصباح غالبًا وقتًا متواصلًا للتمرين.

يمكن أن تعمل التمارين الصباحية أيضًا على تحسين التركيز والمزاج.

يحفز النشاط البدني إطلاق الإندورفين، والذي يمكن أن يعزز المزاج ويقلل مستويات التوتر طوال اليوم. قد تعزز التمارين الصباحية أنماط النوم الأفضل. من خلال الانخراط في النشاط البدني في وقت مبكر، قد يساعد الأفراد في تنظيم إيقاعهم اليومي، مما قد يؤدي إلى تحسين جودة النوم وجدول نوم أكثر تنظيما.

التحديات المرتبطة بالتمارين الصباحية

التمارين الصباحية المبكرة ليست خالية من التحديات، بالنسبة لأولئك الذين لا يميلون بشكل طبيعي إلى الاستيقاظ مبكرًا، فإن الاستيقاظ قبل الفجر لممارسة الرياضة قد يكون صعبًا وقد يؤثر على جودة النوم بشكل عام إذا أدى ذلك إلى عدم الحصول على راحة كافية.

تميل درجة حرارة الجسم إلى الانخفاض في الصباح، مما قد يزيد من خطر الإصابة إذا لم يتم اتباع روتين الإحماء المناسب.

فوائد ممارسة الرياضة في فترة ما بعد الظهر

إن ممارسة الرياضة في فترة ما بعد الظهر، بين الساعة 2 ظهرًا و5 مساءً، تقدم فوائد فريدة تتوافق مع إيقاعات الجسم الطبيعية.

تشير الأبحاث إلى أن درجة حرارة الجسم ووظيفة العضلات يتم تحسينها في وقت متأخر بعد الظهر، مما قد يعزز الأداء البدني ويقلل من خطر الإصابة تكون العضلات أكثر دفئًا ومرونة خلال هذا الوقت، مما يسمح بتدريبات أكثر فعالية ونتائج أفضل محتملة في تدريبات القوة وتمارين التحمل.

يمكن أن تكون تمارين ما بعد الظهر أيضًا بمثابة استراحة قيمة من الروتين اليومي، وتوفر إعادة ضبط ذهنية وإنتاجية متزايدة.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من انخفاض الطاقة في فترة ما بعد الظهر، يمكن أن يوفر التمرين دفعة في اليقظة والتركيز، وتحسين أداء العمل والمزاج.

يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة في فترة ما بعد الظهر في إدارة مستويات التوتر المتراكمة خلال اليوم.

إذا كانت لديك حياة مزدحمة في المكتب، فقد لا تناسبك ممارسة التمارين الرياضية في فترة ما بعد الظهر.

أحد العيوب المحتملة لممارسة التمارين الرياضية في فترة ما بعد الظهر هو تضارب المواعيد، قد تتداخل التزامات العمل أو الأسرة أو الالتزامات الاجتماعية مع توفر الوقت للتمرين.

قد يجد بعض الأفراد صعوبة في الحفاظ على الاتساق في التدريبات بعد الظهر بسبب الجداول اليومية غير المتوقعة.

ممارسة الرياضة في الليل

تتمتع التدريبات المسائية، التي يتم إجراؤها عادةً بعد العمل أو في وقت مبكر من المساء، بمجموعة من المزايا الخاصة بها. يمكن أن تكون ممارسة الرياضة في المساء طريقة رائعة للاسترخاء وتخفيف التوتر المتراكم طوال اليوم.

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون ممارسة الرياضة في وقت لاحق، يمكن أن تتناسب التدريبات المسائية بشكل جيد مع الجداول الزمنية المزدحمة، مما يوفر المزيد من المرونة مقارنة بجلسات الصباح الباكر.

يمكن أن تفيد التمارين المسائية أيضًا الأداء، حيث يكون الجسم مستيقظًا تمامًا ومستعدًا للنشاط البدني.

تشير الدراسات إلى أن القوة والقدرة على التحمل والقدرة الهوائية قد تكون أعلى في المساء، مما يؤدي إلى تمارين أكثر فعالية محتملة.

قد تؤثر التمارين المسائية على النوم لبعض الأفراد.

يمكن أن تتداخل ممارسة الرياضة بالقرب من وقت النوم مع قدرة الجسم على الاسترخاء، مما قد يؤثر على جودة النوم. من المهم إكمال التدريبات عالية الكثافة قبل ساعة إلى ساعتين على الأقل من وقت النوم للسماح للجسم بالاسترخاء والاستعداد للنوم.

قد يواجه بعض الأفراد أيضًا تحديات تتعلق بالتحفيز في المساء، وخاصة بعد يوم طويل من العمل.

إيجاد الوقت المناسب لممارسة الرياضة

أفضل وقت لممارسة الرياضة أمر فردي للغاية ويمكن أن يعتمد على عوامل مختلفة، بما في ذلك التفضيلات الشخصية والروتين اليومي وأهداف اللياقة البدنية تشمل الاعتبارات الرئيسية لاختيار وقت التمرين الأمثل ما يلي:

-اختر وقتًا يناسب روتينك اليومي ويتماشى مع مستويات الطاقة الطبيعية لديك.

-إذا كنت شخصًا صباحيًا، فقد تشعر أن التمارين الرياضية المبكرة أكثر طبيعية. أو إذا كنت تشعر بمزيد من النشاط في فترة ما بعد الظهر أو المساء، فقد تكون هذه الأوقات أكثر ملاءمة.

-ضع في اعتبارك أي ظروف صحية بالنسبة للأفراد الذين يعانون من اضطرابات النوم أو الإجهاد الشديد، قد تساعد التمارين الصباحية في إنشاء روتين أفضل وتحسين الصحة العامة و بالنسبة لأولئك الذين لديهم جداول زمنية مزدحمة، قد تقدم التمارين المسائية حلاً عمليًا أكثر.