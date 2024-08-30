منظمة الصحة العالمية تدعو إلى الوصول السريع لاختبارات تشخيص جدري القرود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - منظمة الصحة العالمية

الخليج 365 - متابعات

دعت منظمة الصحة العالمية إلى الوصول السريع لاختبارات تشخيص جدري القرود، طالبة من الشركات المصنّعة الاهتمام بإدراج المنتجات المستهدفة في قائمة الاستخدام الطارئ، وتقديم بيانات الجودة والسلامة والاتاحة في أقرب وقت ممكن.

وأكدت المنظمة على اهمية اختبارات التشخيص لحصول الأشخاص على العلاج والرعاية في أقرب وقت ممكن ومنع المزيد من الانتشار. ومن المتوقع أن ترسل المنظمة 30 ألف اختبار في الأسابيع المقبلة إلي الدول المتضررة.

وتزداد اهمية اختبارات التشخيص مع إبلاغ جمهورية الكونغو الديموقراطية عن ألف حالة إصابة مشتبه بها خلال هذا الاسبوع. وتختتم اليوم منظمة الصحة العالمية مؤتمرًا علميًا افتراضيًا، استمر على مدي يومين، عقدته لمواءمة أبحاث جدري القرود مع أهداف مكافحة تفشي المرض.

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