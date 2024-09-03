شكرا لقرائتكم خبر عن الزنجبيل أم الحلبة.. أيهما أفضل لحرق دهون البطن؟ والان مع تفاصيل الخبر

عندما يتعلق الأمر بالتخلص من دهون البطن المزعجة، يمكن أن يكون كلًا من ماء الزنجبيل وماء الحلبة حلًا فعالًا لتقليص الخصر وفقدان السعرات الحرارية الزائدة، حيث يتطلب التخلص من دهون البطن العنيدة انضباطًا هائلًا وعزيمة كبيرة، ولا يوجد بديل للنظام الغذائي الصحيح ونظام التمرين، ولكن بعض المشروبات الصباحية التي تسرع عملية التمثيل الغذائي وتساعد على الهضم وتضيف كمية كبيرة من الألياف إلى النظام الغذائي يمكن أن تكون فعالة جدًا في فقدان دهون البطن، وهو ما وضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

يحتوي ماء الزنجبيل والحلبة على مضادات أكسدة قوية ومركبات يمكن أن تساعدك على إذابة دهون البطن والمضي قدمًا نحو حياة صحية، ولكن هل يتفوق أحدهما على الآخر في فقدان دهون البطن؟

يُنصح بشدة بشرب ماء الزنجبيل أول شيء في الصباح لفقدان دهون البطن لأنه يساعد في تقليل آلام الجوع وحرق السعرات الحرارية والحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، كما أنه مدر للبول وقد يساعد في إفراز الماء، مما قد يقلل من الانتفاخ، ويمكن أن يساعد شرب ماء الزنجبيل بانتظام في الحفاظ على قوة المناعة والسيطرة على مرض السكري ويساعد أيضًا في إدارة ضغط الدم.

ويعتبر الزنجبيل علاجًا موثوقًا للإمساك والانتفاخ، كما أنه مليء بمضادات الأكسدة الرائعة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة التي تلحق الضرر بالخلايا، ومن البرد والسعال والحمى إلى تقليل الدهون الزائدة، يعد الزنجبيل العلاج الأكثر فعالية للعدوى الموسمية.

فيما يلي.. فوائد ماء الزنجبيل لفقدان دهون البطن:

يساعد على حرق السعرات الحرارية

تشير الدراسات إلى أن تناول الزنجبيل بانتظام يمكن أن يعزز حرق السعرات الحرارية ويعزز الشعور بالشبع مما يمنع آلام الجوع، وتساعد خصائص الزنجبيل الحرارية بسبب مركباته النشطة أيضًا في حرق الدهون.

يخفض الكوليسترول

أظهرت دراسة نشرت في المجلة الطبية السعودية أن الزنجبيل له تأثير كبير في خفض الدهون، وتُظهر دراسات مختلفة أن الزنجبيل يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية، ويعزز مستويات الكوليسترول HDL (البروتين الدهني عالي الكثافة) مع خفض LDL (البروتين الدهني منخفض الكثافة).

يمنع احتباس السوائل

يمكن أن يساعدك ماء الزنجبيل على التخلص من وزن الماء والمساعدة في تقليل انتفاخ البطن، كونه مدرًا طبيعيًا للبول، ويعطي البطن مظهرًا أنحف.

يحسن الهضم

يساعد جينجيرول، وهو مركب طبيعي موجود في الزنجبيل، على تحرك الطعام عبر الجهاز الهضمي بشكل أسرع، مما يمنع الطعام من البقاء في الأمعاء، ويمكن أن يساعد شرب ماء الزنجبيل على معدة فارغة أيضًا في تعزيز الجهاز الهضمي، ووفقًا لمراجعة نُشرت في مجلة Food Science & Nutrition، يمكن أن تساعد الإنزيمات الموجودة في الزنجبيل في تفتيت وطرد الغازات، مما يوفر الراحة من أي إزعاج هضمي.

فيما يلى.. فوائد ماء الحلبة لحرق دهون البطن:

في البداية يمكنك إعداد ماء الحلبة من خلال نقع البذور في الماء طوال الليل وتناولها في الصباح لتعزيز فقدان الوزن وحرق الدهون.

يساعد في علاج الانتفاخ وعسر الهضم

الحلبة، مكون يساعد في الحد من الشهية وتحسين التمثيل الغذائي، كما تساعد الحلبة في الهضم وتعزز فقدان دهون البطن، وتعالج الانتفاخ وعسر الهضم، ويحتوي ماء الحلبة على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان والتي يمكن أن تخفف من مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والانتفاخ والإمساك، حيث يساعد تناول هذا المشروب أول شيء في الصباح على التخلص من السموم الضارة من الجسم وتحسين حركة الأمعاء.

تعزيز التمثيل الغذائي

يمكن أن يساعد ماء الحلبة في إنقاص الوزن عن طريق تحسين الشعور بالشبع وتقليل الشهية وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، ويمكن أن يساعدك شرب كوب صغير من ماء بذور الحلبة على إنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن، ويمكن أن يساعد ماء الحلبة على معدة فارغة في إنقاص الوزن عن طريق تقليل الشهية بسبب محتواه العالي من الألياف.

يخفض الكولسترول

يمكن أن تساعد الألياف القابلة للذوبان في بذور الحلبة في خفض مستويات الكوليسترول السيئ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ونظرًا لكونه مشروبًا منخفض السعرات الحرارية ومثبطًا للشهية، يمكن أن يساعدك ماء بذور الحلبة على استهلاك كمية أقل من الطعام بشكل عام، مما قد يساعد في فقدان دهون البطن.

لذلك فإن كلًا من ماء الزنجبيل وماء الحلبة فعالان في تقليل دهون البطن بسبب مركباتهما النشطة المذهلة وكمية الألياف العالية، وكلاهما يثبط الشهية ويعزز الأكل الصحي.