شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الدوالي.. 7 طرق طبيعية هتساعدك فى تخفيف آلامك والان مع تفاصيل الخبر

الدوالى أو الأوردة العنكبوتية، المعروفة باسم توسع الشعيرات الدموية، هي نتيجة لتلف الأوعية الدموية الصغيرة السطحية في الجلد، تظهر على شكل خطوط رفيعة أرجوانية أو حمراء أو زرقاء، وتظهر غالبًا على الساقين ولكنها قد تظهر أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم، خاصة الوجه، ويمكن أن تؤدي إلى الألم والحرق والتورم وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

العلاجات الطبيعية لعلاج الدوالي ممارسة الرياضة بانتظام

يمكن أن يؤدي ممارسة التمارين الرياضية إلى تحسين الدورة الدموية وتقوية الأوردة بشكل كبير، مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات واليوجا، وتؤدى إلى تعزيز تدفق الدم الصحي وتقليل ظهور الأوردة العنكبوتية، كماتساعد التمارين فى الحفاظ على حركة الدم في الساقين، مما يقلل الضغط على الأوردة ويمنع الدم من التجمع.

ارفع ساقيك

يمكن أن يساعد رفع ساقيك على تقليل الضغط على الأوردة وتحسين الدورة الدموية. حاول رفع ساقيك فوق مستوى قلبك عدة مرات في اليوم لمدة 15 دقيقة تقريبًا في كل مرة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص بعد فترات طويلة من الوقوف أو الجلوس.

الحفاظ على الوزن

هناك طريقة أخرى للسيطرة على الدوالى وهي تجنب اكتساب الوزن الزائد لأنه يمكن أن يضع ضغطًا إضافيًا على الأوردة. يمكن أن يؤدي الحفاظ على وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام إلى تقليل هذا الضغط وتحسين صحة الأوردة بشكل عام. يوذلك باتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون العناصر الغذائية التي تحتاجها أوردتك لتظل قوية.

ارتداء جوارب ضاغطة

تم تصميم جوارب الضغط خصيصًا لتطبيق الضغط على ساقيك، مما يساعد على تحسين تدفق الدم وتقليل التورم. يمكن أن يخفف ارتداء هذه الجوارب من الانزعاج المرتبط بالأوردة العنكبوتية ويمنعها من التفاقم.

العلاج بالتدليك

يمكن أن يعزز استخدام الزيوت العطرية مثل اللافندر أو النعناع أو إكليل الجبل أثناء التدليك من الفوائد. ومع ذلك، تجنب التدليك العميق فوق الأوردة مباشرة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الضرر.

ابقى رطبًا

يعد الترطيب المناسب ضروريًا للحفاظ على صحة الأوردة. يساعد شرب كمية كافية من الماء على الحفاظ على سيولة الدم ويقلل من خطر تجمع الدم في الأوردة. احرص على تناول ثمانية أكواب من الماء على الأقل يوميًا، وفكر في زيادة تناول السوائل أثناء ممارسة النشاط البدني أو الطقس الحار.

خل التفاح

خل التفاح هو علاج طبيعي شائع للعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك الأوردة العنكبوتية. يمكن أن يساعد في تحسين تدفق الدم وتقليل التورم. لاستخدامه، انقع قطعة قماش في خل التفاح وضعها على المنطقة المصابة لمدة 15-20 دقيقة مرتين في اليوم. بمرور الوقت، يمكن أن يساعد هذا في تقليل ظهور الأوردة العنكبوتية.