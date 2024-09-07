اسباب اكتئاب ما بعد الولادة

تتعرض بعض الأمهات الجدد إلى بعض الضغوط النفسية في قترة النفاس وهي فترة ما بعد الولادة مباشرة، وتصل إلى حد عدم تقبل التعامل مع الرضيع وتلبية طلباته. هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لتجنب الإصتبة بهذا الضغط النفسي وهي كالتالي :

١ - اعتني بنفسك، نامي وكلي جيداً ولا تشعري بالذنب تجاه مشاعرك، كونك مصابة باكتئاب لا يعني أنك أم أقل من باقي الأمهات أو لا تحبي ابنك كما ينبغي. وتذكري دائماً أن هذه المشاعر ستذهب ويبقى حبك لأبنائك.

٢ - لا تتوقعي الكثير من نفسك، فأنت مصابة باكتئاب ويكفيك القيام من السرير ومواجهة اليوم الجديد، لا تخجلي من طلب المساعدة من العائلة والأصدقاء سواء كان للعناية بالمولود أو لتحضير وجبة الغداء شاركي مشاعرك مع صديقة مقربة أو مجموعة من الأمهات .

٣ - لا تهملي مظهرك الخارجي فالاهتمام بمظهرك يشارك بالإيجابية والثقة اتركي ابنك مع زوجك أو صديقة مقربة من أجل حمام دافئ تسترخي فيه، أو إن كنت تستطيعين أن تنزلي للتسوق من أجل ملابس ما بعد الولادة لتشعري بالتحسن، فافعلي.

٤ - الراحة مطلوبة وضرورية رغم أن المولود الجديد شغل مستمر ٢٤ ساعة لكن يجب عليك الاستلقاء والاسترخاء حتي إن كنت لا تستطعين النوم. مجرد قراءة مجلة علي كرسي مريح سيكون مفيداً لك اخرجي.

٥ - لا تحبسي نفسك في البيت، خذي ابنك في عربة الأطفال وانزلي لمقابلة صديقة أو امشي حول البيت.الشمس و الهواء الطلق لهما مفعول السحر في تحسن حالتك النفسية وتجديد الطاقة.

٦ - لا ترهقي نفسك بأعمال البيت التي يمكنك أن تؤجليها أو تستبدل بخدمات من الخارج مثل وجبة جاهزة من الخارج بدلاً من قضاء ساعات في المطبخ للطهي والتنظيف.

قد يهمك أيضا:

نصائح سهلة وفعالة لتهدئة نوبات البكاء لدى الأطفال حديثي الولادة

الكشف عن مشيمة صناعية ستُحدث ثورة في عالم طب الأطفال