استراتيجيّات تربويّة لتشجيع طفلك على الأكل الصحّيّ

كشفت دراسة حديثة أن الابتسام أثناء تناول الطعام يشجع الأطفال على الأكل، بل ويزيد من الكميات التي يتناولونها في كل وجبة.ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل»، فقد أجريت الدراسة على 111 طفلاً بريطانياً تتراوح أعمارهم بين 4 - 6 سنوات.وقام الباحثون، التابعون لجامعة أستون البريطانية، بتقسم الأطفال إلى مجموعتين، الأولى شاهدت مقطع فيديو يظهر فيه شخص بالغ يأكل البروكلي وهو مبتسم، والثانية شاهدت الشخص نفسه وهو يتناوله دون إظهار أي تعبير على وجهه سواء إيجابياً أو سلبياً.بعد ذلك، طلب الفريق من الأطفال تناول طبق يحتوي على البروكلي، مع تقييم مدى إقبالهم على ذلك الفعل.

وأشار الباحثون إلى أنهم اختاروا البروكلي على وجه الخصوص بسبب مذاقه المر وعدم تفضيل معظم الأطفال له.ووجد الفريق أن الأطفال الذين شاهدوا الفيديو الذي يظهر الشخص البالغ مبتسماً أثناء الأكل كانوا أكثر إقبالاً على تناول البروكلي، بل إنهم تناولوا، في المتوسط ، أكثر من ضعف الكمية التي تناولها الأطفال في المجموعة الأخرى.وقالت عالمة النفس كاتي إدواردز، التي قادت فريق الدراسة: «تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن إظهار الآباء لبعض تعبيرات الوجه الإيجابية أثناء تناول الطعام ويمكن أن يشجع أطفالهم على تناول الأكل الصحي، حيث يعطي شعوراً للأطفال بأن عليهم تناول هذا النوع من الطعام للشعور بالسعادة».ومع ذلك، ركزت تجربة الفريق بشكل أساسي على الأطفال الصغار الذين لم يسبق لهم تجربة البروكلي من قبل - مما يعني أن الأوان قد يكون متأخراً بالنسبة لمن قاموا بتجربته من قبل.تم نشر النتائج الكاملة للدراسة في مجلة Appetite.

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