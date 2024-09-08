شكرا لقرائتكم خبر عن الدمامل مشكلة جلدية تعنى التهاب الجسم.. اعرف طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

الدمامل عبارة عن عدوى جلدية مؤلمة تتسبب في ظهور بثور مليئة بالصديد، ويجب علاجها علي الفور تجنبا للتعرض لمشاكل صحية خطيرة ، ووفقا لموقع onlymyhealth، سنتعرف علي أبرز طرق علاج الدمامل.

ما هي الدمامل؟

الدمامل هي عدوي جلدية مؤلمة تحدث عندما تصاب بصيلات الشعر بالبكتيريا وتشكل نتوءات مؤلمة مليئة بالصديد تحت الجلد، وتعد البكتيريا الأكثر شيوعًا الموجودة في الدمامل هي المكورات العنقودية الذهبية، وتظهر في مؤخرة الرقبة أو الكتفين أو الفخذين.

أسباب ظهور الدمامل؟

تدخل البكتيريا إلى الجلد من خلال بصيلات الشعر، وتدخل هذه الكائنات الدقيقة الجسم من خلال الجروح وهناك عدة عوامل تزيد من خطر تكون الدمامل، ومنها:

-التعرق.

- ضعف الجهاز المناعي، حيث تؤدي الحالات الطبية مثل مرض السكري والسرطان ونقص المناعة إلى إضعاف استجابة الجسم للشفاء وقد تكون مسؤولة عن تكوين الدمامل.

-عدم النظافة قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى الميكروبية

- الاحتكاك والتعرف يكوين الدمامل بسبب الاحتكاك المستمر والتعرق في هذه المناطق

- العدوى عن طريق التلامس، حيث تحدث الدمامل عادة عند الأشخاص الذين هم على اتصال وثيق بشخص مصاب بالفعل بعدوى المكورات العنقودية

أعراض الدمامل تظهر الدمامل بالأعراض التالية

- قد تنمو عدة كتل مؤلمة ومتورمة وحمراء وتترابط مع بعضها البعض لتشكل خراجًا كبيرًا واحدًا.

- تعد الدمامل من الحالات المصابة بشدة وقد تفرز صديدًا كريه الرائحة

- الأعراض الجهازية، عندما ينمو الورم، يمكن أن يكون مصحوبًا بحمى وقشعريرة، والتي غالبًا ما تكون علامة على انتشار نشط للمرض، عدوى بكتيرية، و التعب والضيق الذي يشير إلى استجابة الجسم للعدوى هو أحد الأعراض الأخرى المصاحبة للدمامل.

علاج الدمامل

- يساعد وضع كمادات دافئة على المنطقة المصابة على تقليل الألم وتسهيل تصريف الدمل، ويمكن استخدام مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية لتقليل الانزعاج، إن اتباع عادات صحية مثل الحفاظ على نظافة المنطقة وتجنب مشاركة الأشياء الشخصية أمر بالغ الأهمية في منع العدوى لأفراد الأسرة الآخرين الذين هم على اتصال وثيق.

- المضادات الحيوية عن طريق الفم أوالموضعية المعروفة بقدرتها على قتل البكتيريا "المراهم" تعد الخط الأول لعلاج الدمامل، حيث تعمل المضادات الحيوية على تقليل العدوى وتحسين الأعراض الجهازية المرتبطة بالدمامل. إذا لم يكن من الممكن احتواء العدوى، فإن المضادات الحيوية الوريدية تكون أكثر فعالية.

- إذا لم يفرز الدمل صديدًا من تلقاء نفسه واستمر في الازدياد والالتهاب، فقد يقوم طبيب الأمراض الجلدية بإجراء عملية جراحية بسيطة لإخراج الصديد.

كيف يمكن الوقاية من الدمامل؟

- ممارسة نظافة اليدين أمر بالغ الأهمية في منع ظهور الدمامل لدى الأفراد المعرضين للإصابة، فإذا تشكلت نتوءات حمراء صغيرة، تجنب لمس تلك المناطق، حيث قد تنتشر العدوى بسرعة إلى الجلد المجاور.

- يجب علاج الإصابات البسيطة مثل الجروح والسحجات على الفور باستخدام مضاد حيوي موضعي وتغطيتها بضمادة، كما أن الاستحمام المنتظم وغسل الجلد في المناطق المعرضة للتعرق يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

- إدارة الحالات الصحية الأساسية، فيجب التحكم في الحالات التي تضعف جهاز المناعة، وخاصة مرض السكري، من خلال إجراء فحوصات الدم وتناول الأدوية بانتظام.

- يجب تجنب القرب من الأفراد المصابين لمنع خطر الإصابة بعدوى بكتيرية مماثلة.

- اطلب العناية الطبية للخراجات المؤلمة التي لا تختفي أو تتفاقم مع مرور الأيام.