شكرا لقرائتكم خبر عن لو ابنك عنده برد.. إجراء بسيط لشفائه فى أسرع وقت.. اعرفي السر والان مع تفاصيل الخبر

يعانى جميع الأطفال من نزلات البرد بشكل متكرر بسبب ضعف مناعتهم، ويكون ذلك بشكل أكبر مع دخول المدارس وإمكانية انتقال العدوى من طفل لآخر، لذا فى هذا التقرير نتعرف على إجراء بسيط لشفاء طفلك من نزلة البرد فى أسرع وقت.



وبحسب موقع "تايمز ناو"، قال الخبراء إن قطرات المحلول الملحي أو قطرات الأنف الملحية يمكنها تقليل مدة نزلات البرد عند الأطفال، وتقلل من خطر إصابة أفراد الأسرة بالمرض أيضًا.

وعندما تكون مصابًا بالاحتقان، يعمل رذاذ الأنف الملحي على إزالة المخاط والقشور في ممرات الأنف التى تسبب لك الشعور بالانسداد.

ووفقًا للعلماء، يمكنك صنع قطرات بسيطة باستخدام الماء والملح فى منزلك واستخدامها لتنظيف أنف طفلك من المخاط عند الإصابة بنزلة برد.

وبحسب الموقع، يصاب الأطفال بما يصل إلى 10 إلى 12 عدوى في الجهاز التنفسي العلوي، أو نزلات البرد، سنويًا، والتي لها تأثير كبير عليهم وعلى أسرهم.

هناك أدوية لتحسين الأعراض، مثل خوافض الحرارة ومسكنات الألم، ولكن لا توجد علاجات يمكنها أن تجعل نزلات البرد تتحسن بشكل أسرع.

وبحسب دراسة أجرتها جامعة أدنبرة في بريطانيا، فإن محلول الملح يمكن أن يقصر مدة نزلات البرد لمدة يومين.

وعلم الباحثون الآباء كيفية صنع محلول ملحي واستخدامه على أنوف أطفالهم تم إعطاء ثلاث قطرات في كل فتحة أنف أربع مرات على الأقل في اليوم حتى تحسنت حالة 150 طفلًا صغيرًا.

وتم إعطاء الأطفال الـ 151 المتبقين علاج البرد المعتاد - بما في ذلك أدوية البرد والسعال والمسكنات. ووجد الباحثون أن الأطفال الذين يستخدمون قطرات الأنف المالحة يعانون من أعراض البرد لمدة ستة أيام في المتوسط بينما أولئك الذين يتلقون الرعاية المعتادة يعانون من الأعراض لمدة ثمانية أيام كما احتاج الأطفال الذين يتلقون قطرات الأنف المالحة إلى أدوية أقل أثناء مرضهم.

كيف يساعد محلول الملح في تقليل أعراض البرد؟

وفقًا للخبراء، يمكن أن يساعد رذاذ المحلول الملحي في توفير الترطيب للممرات الأنفية الجافة، مما يجعلها رطبة.



عندما تكون محتقنًا، يعمل رذاذ الأنف الملحي على إزالة المخاط والقشور في ممراتك الأنفية التي تسبب لك الشعور بالانسداد.



يساعد استخدام بخاخ الأنف الملحي أو الري أيضًا في تطهير الممرات الأنفية، وغسل حبوب اللقاح والأشياء الأخرى التي تسبب الحساسية. كما أنه يحميك من بعض أنواع العدوى.



وقال الأطباء، إن الخلايا التي تبطن الجهاز التنفسي تستخدم الكلوريد من القطرات المالحة لإنتاج حمض الهيبوكلوروز للدفاع ضد الفيروسات.



من خلال إعطاء كلوريد إضافي لخلايا البطانة، يساعد هذا الخلايا على إنتاج المزيد من حمض الهيبوكلوروز، ما يساعد في قمع تكاثر الفيروسات، وتقليل مدة الإصابة بالفيروس، وبالتالي مدة الأعراض.

كيف تستخدم بخاخ الملح بشكل فعال؟

إن التأكد من استخدام بخاخ الأنف الملحي بالطريقة الصحيحة يمكن أن يجعله أكثر فاعلية:



-نظف أنف طفلك برفق للمساعدة في إزالة المخاط، ما سيساعد بخاخ الأنف الملحي على العمل بشكل أفضل.



-اغسل يديك.



-أمِل رأس الطفل قليلاً وأغلق فمه.



-سد إحدى فتحتي الأنف بالضغط برفق على جانب الأنف.



-ضع طرف الزجاجة في إحدى فتحتي الأنف ووجهها نحو الجزء الخلفي من الأنف.



-كرر ذلك مع فتحة الأنف الأخرى.