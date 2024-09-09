شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الاكتئاب بالفيتامينات.. أكلاتك تؤثر على نفسيتك والان مع تفاصيل الخبر

الاكتئاب النفسي له الكثير من العلامات والأعراض التي يمكن أن تكشف بها عن إصابة أحد الأشخاص أو حتى أنت نفسك بها، وقال تقرير نشر في موقع Palmer lake recovery إن هناك أعراضًا شائعة للاكتئاب تلك التي تتعلق بالتعب العام والشعور بانخفاض الدافعية، عدم الرغبة في المشاركة، الميل الى العزلة الشديدة، ولا شك أن تلك الأعراض تختلف من حالة إلى أخرى ومن درجة إصابة لأخرى.

فيتامينات مهمة لصحتك النفسية

وفقًا للتقرير فإن هناك بعض المكملات والفيتامينات التي يمكن أن تخفف من حدة المشاعر التي يخلفها الاكتئاب والتي من بينها:

فيتامين ب ٦ وفيتامين ب 12، تلك المجموعة من فيتامينات ب التي تعزز من قوة الأعصاب وسلامتها تلعب دورا أيضا في تعزيز سلامة أعصاب الدماغ وهي موجودة بشكل كبير في بعض الأكلات الصحية، مثل كل أنواع اللحوم مثل لحوم البقر وأكباد الفراخ والبقر، وكذلك في اللحوم البيضاء بأنواعها والسمك بأنواعه، توجد أيضًا في منتجات الألبان كلها، وتتركز تلك الفيتامينات أيضا في البيض.

فيتامين سي المعزز لقوة الجسم وسلامته وقوة الأعصاب وسلامتها، هو الفيتامين الموجود في الجوافة والبرتقال والليمون والجريب فروت والكيوي، وفي أغلب أنواع الفاكهة والخضروات كذلك، هذا الفيتامين يتعامل بشكل كبير مع سلامة الدماغ والمخ، وتقاوم بشكل كبير الأعراض الناتجة عن الاكتئاب.

علاج الاكتئاب

قال الدكتور عادل سلطان استشاري النفسية قصر العينى، إن الاكتئاب لا يمكن علاجه بالفيتامينات فقط، ولكنها منظومة متكاملة في علاج الاكتئاب يتم بمجموعة من المحاور منها علاج سلوكي ومعرفي من خلال الجلسات، فضلاً عن تنظيم الروتين اليومي الحياتي من طعام وشراب ورياضة ونظام حياتي متكامل لمريض الاكتئاب، فضلا عن جزئية التغذية التي تلعب دورا كبيرا في علاج هذا المريض.

تابع أن ما يتناوله مريض الاكتئاب يؤثر بشكل كبير في فاعلية الأدوية التي يتناولها، ذلك - إن كان موصوفا له مضادات اكتئاب - فضلاً عن أنها تلعب دورًا كبيرًا في مزاجيته وعلاج أعراض الاكتئاب.

ونصح استشاري النفسية بضرورة الاهتمام بمجموعة من النقاط لعلاج الاكتئاب:

الاهتمام بالتغذية الصحية التي تعتمد على كل ما يعزز المناعة من خضروات وفاكهة لأنها تعزز بشكل كبير السيرتونين في الدماغ وتؤكد على سلامة الأعصاب وتحسن المزاج.

الترطيب الجيد من خلال تناول أطعمة ومشروبات ترطب الجسم بالكامل، مثل الخضروات الورقية، شرب المياه، شرب المشروبات الصحية لسلامة الأعصاب وتخفيف أعراض الاكتئاب

الإهتمام بأدوية الاكتئاب، وبالجلسات الموصوفة لمريض الاكتئاب جنبا الى جنب مع الفيتامينات والنظام الحياتي المتكامل الصحي

إذا مارس مريض الاكتئاب الرياضة كان ذلك له أثرا كبيرا في علاج كل الأعراض المصاحبة للحالة الإكتئابية.