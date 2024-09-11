شكرا لقرائتكم خبر عن بتحب الملبن بعين الجمل فى حلويات المولد.. اعرف فوائده لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

الملبن بعين الجمل من الحلويات المميزة فى علبة حلويات المولد ويحبها الجميع، لمذاقها اللذيذ، ويتكون الملبن من الجيلاتين والسكر وماء الورد، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الملبن بعين الجمل لصحتك.

فوائد الملبن لصحتك



يتكون الملبن من الجيلاتين بشكل أساسي وهو من العناصر الغذائية المفيدة للصحة لعدة فوائد تشمل:

1. الجيلاتين يحسن صحة أمعائك



بحسب موقع chrisk resserيمكن للجيلاتين أيضًا تحسين سلامة الأمعاء وقوة الجهاز الهضمي من خلال تعزيز إفراز حمض المعدة واستعادة بطانة الغشاء المخاطي الصحية في المعدة؛ انخفاض حمض المعدة وضعف حاجز الأمعاء من مشاكل الهضم الشائعة في العصر الحديث. يمتص الجيلاتين أيضًا الماء ويساعد في الاحتفاظ بالسوائل في الجهاز الهضمي، مما يعزز المرور المعوي الجيد وحركات الأمعاء الصحية.

2. الجيلاتين يجعل بشرتك صحية ونضرة



يُعرف الجيلاتين بأنه معزز لصحة الجلد. يوفر الجيلاتين الجلايسين والبرولين، وهما حمضان أمينيان يستخدمان في إنتاج الكولاجين. الكولاجين هو أحد العناصر البنيوية الأساسية للبشرة، لذا فإن توفير اللبنات الأساسية لهذا البروتين المهم يمكن أن يضمن قدرة جسمك على إنتاج ما يكفي منه.

قد يحمي النظام الغذائي الغني بالجيلاتين أيضًا من تأثيرات الشيخوخة لأشعة الشمس، ويمنع التجاعيد في المستقبل، لذا، إذا تناولت الجيلاتين، فسوف تشعر بقدر أقل من الذنب حيال التعرض لأشعة الشمس بشكل منتظم، لأن بشرتك ستكون أكثر مقاومة للتلف.

3. الجيلاتين يحمي مفاصلك



يستخدم لاعبو كمال الأجسام الجيلاتين منذ عقود للمساعدة في تحسين صحة المفاصل وتقليل الالتهاب. وتُظهر الأبحاث أن الرياضيين الذين تناولوا مكملات الكولاجين المحلل شعروا بألم أقل في مفاصلهم، مما قد يساعد في تحسين الأداء للرياضيين وهواة اللياقة البدنية التنافسية. إذا كنت تمارس الرياضة كثيرًا، فإن تناول الجيلاتين يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة مفاصلك وخلوها من الألم.

أيضًا، إذا كنت تعاني من أمراض المفاصل أو العظام الالتهابية مثل التهاب المفاصل أو هشاشة العظام، فإن الحصول على كمية كافية من الجيلاتين يمكن أن يساعدك في علاج الالتهاب والألم في مفاصلك، وبناء عظام أقوى.

4. يساعدك الجيلاتين على النوم



وجدت الأبحاث أن الجلايسين الموجود في الجيلاتين يساعد في النوم. وجدت إحدى الدراسات أن تناول 3 جرامات من الجلايسين قبل النوم أدى إلى تحسن ملحوظ في جودة النوم.

الجيلاتين يساعد على النوم بشكل فعال دون آثار جانبية مزعجة، على النقيض من الأدوية وحتى مساعدات النوم الطبيعية مثل الميلاتونين، والتي يمكن أن تسبب أحيانًا الخمول.

كما أن الجلايسين عبارة عن ناقل عصبي مثبط، والذي يمكن أن يقلل من القلق ويعزز الهدوء العقلي. وذلك لأن الجلايسين يعمل على تثبيط النورإبينفرين، وهو هرمون التوتر الذي يسبب مشاعر القلق والذعر. وبالتالي يمكن أن يساعدك الجيلاتين على البقاء هادئًا والنوم طوال الليل.

وبالرغم من فوائد الملبن لكن يجب عدم الإفراط فى تناوله لأنه يحتوى على السكر أيضا لذا يجب تناوله باعتدال.

فوائد عين الجملوبحسب موقع us Davis فإن عين الجمل الموجود فى الملبن من المكسرات الغنية بالفوائد الصحية وتشمل فوائد عين الجمل

１. صحة القلب



عين الجمل مصدر رائع لحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو حمض دهني أوميجا 3 مهم لتقليل الالتهاب.

عين الجمل يحتوي على نسبة عالية بشكل كبير من أحماض أوميجا 3 الدهنية. قد تقلل مركباته المضادة للالتهابات من خطر الإصابة بأمراض القلب.

2. صحة الدماغ



أظهرت الدراسات أن مضادات الأكسدة والبوليفينول المضادة للالتهابات (المركبات) الموجودة في عين الجمل قد تعمل على تحسين وظائف المخ وإبطاء التدهور العقلي الذي يحدث مع تقدم العمر. تشمل الوظائف الإدراكية الذاكرة والقدرة على التفكير.

3. صحة الأمعاء



البكتيريا والميكروبات الموجودة في أمعائك ضرورية أيضًا لصحتك. تُظهر الأبحاث أن عين الجمل يمكن أن يحسن صحة الأمعاء.

5. الوقاية من السرطان



تأخذ الميكروبات الموجودة في أمعائك المركبات الموجودة في عين الجمل وتنتج مركبات اليوروليثين. قد تساعد هذه المركبات في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.