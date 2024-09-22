شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات حادة لرئيسة وزراء إيطاليا بسبب صورة "سيلفي".. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقيت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، انتقادا حادا، اليوم الأحد، من جانب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لنشرها صورة "سيلفي" لنفسها وهي تبتسم مع الممثل ميل جيبسون، مع تعليق "ميل آند ميل"، مستخدمة بعض أحرف من اسميهما، في الوقت الذي يكافح فيه الإيطاليون مياه الفيضانات.

وبينما حظيت الصورة بتسجيل 120 ألف إعجاب على إنستجرام، كانت هناك الكثير من التعليقات الغاضبة.

ونشر أحد المستخدمين: "نحن نغرق في الوحل هنا". جورجا ميلوني ولم تنضم ميلوني، التي تترأس ائتلافا من ثلاثة أحزاب يمينية لنحو عامين، إلى اجتماع خاص لمجلس الوزراء كان قد عقد بالتزامن مع نشر الصورة.

وتنشر ميلوني بانتظام على إنستجرام ومنصات أخرى.