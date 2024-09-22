شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أطفال يعبرون عن حبهم للوطن بارتداء الزي العسكري في شواطئ جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في اليوم الوطني السعودي 94 وعلى شواطئ جدة، حضر الزي العسكري بقوة على الأطفال الذين حرصوا على اقتناءه.

وينظر الأطفال إلى أفراد القوات العسكرية على أنهم أبطال يحمون الوطن، ويتسمون بالشجاعة والإقدام وهذه السمات تثير إعجاب الأطفال وتجعلهم يرغبون في تقليدهم. احتفالات اليوم الوطني 94 وظهرت العديد من اللقطات التي رصدتها عدسة ”اليوم“ في إظهار تلك الصورة الرائعة للأطفال، رفقة الأليات العسكرية وأفراد القوات المسلحة.

وساهمت العروض العسكرية والفعاليات الوطنية التي يشارك فيها الجيش في تجربة مثيرة وممتعة للأطفال، إذ يشاهدون القوات المسلحة عن قرب ويشعرون بالفخر.

قيم التضحية هذا بالإضافة إلى القصص التي تُروى عن تضحيات الجنود وأعمالهم البطولية، سواء من خلال الكتب أو الأفلام أو القصص الشفهية، والتي تترك أثرًا عميقًا في نفوس الأطفال وتُغرس فيهم قيم التضحية وحب الوطن.

كما ينشأ لدى الأطفال مشاعر الإعجاب والاحترام، تجاه القوات العسكرية، ما يُغذي لديهم مفهوم التضحية وحب الوطن.

