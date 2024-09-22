"كلف الدولة ملايين".. ميدو يوجه رسالة لوزير الشباب والرياضة بعد واقعة تتويج الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

طالب لاعب المنتخب الوطني السابق، أحمد حسام "ميدو" وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بفتح تحقيق في واقعة سقوط قاعدة درع الدوري خلال احتفالات الأهلي بالتتويج باللقب.

وكتب ميدو، عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد:"أتمنى أن يكون هناك تحقيق من قبل معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي في واقعة سقوط قاعدة درع الدوري لحظة احتفال الشناوي كابتن الأهلي.. إزاي درع مكلف الدولة ملايين يكون مفكك بالشكل ده؟ وإزاي درع الدوري يكون شكله كده أصلا؟ والله أنا افتكرته چانط عربية نقل!!".

وكان الأهلي قد احتفل بالتتويج بلقب الدوري لموسم 2023/2024 عقب مباراة فريقه مساء يوم أمس السبت بدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

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