اخبار الرياضه

"كلف الدولة ملايين".. ميدو يوجه رسالة لوزير الشباب والرياضة بعد واقعة تتويج الأهلي بالدوري

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

طالب لاعب المنتخب الوطني السابق، أحمد حسام "ميدو" وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بفتح تحقيق في واقعة سقوط قاعدة درع الدوري خلال احتفالات الأهلي بالتتويج باللقب.

وكتب ميدو، عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد:"أتمنى أن يكون هناك تحقيق من قبل معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي في واقعة سقوط قاعدة درع الدوري لحظة احتفال الشناوي كابتن الأهلي.. إزاي درع مكلف الدولة ملايين يكون مفكك بالشكل ده؟ وإزاي درع الدوري يكون شكله كده أصلا؟ والله أنا افتكرته چانط عربية نقل!!".

وكان الأهلي قد احتفل بالتتويج بلقب الدوري لموسم 2023/2024 عقب مباراة فريقه مساء يوم أمس السبت بدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا:

عائلة محمد أبوتريكة.. كيف يقضي نجم الأهلي السابق أوقاته الخاصة؟ (صور)

زوجات لاعبي الأهلي يساندونهم في يوم الاحتفال بدرع الدوري (صور)

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا