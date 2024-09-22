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صور.. "أزياء ولباس المناطق" تجذب الزوار في يوم الوطن بالأحساء

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محمد العويس  - الأحساء  تصوير - محمد العويس  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ساهم ركن أزياء ولباس مناطق المملكة العربية ، المقام في منتزه الملك عبدالله البيئي في جذب الزوار ضمن احتفالات محافظة الأحساء باليوم الوطني 94.
و حرص الزوار على التعرف على أزياء ولباس كل منطقة من مناطق المملكة ومنها أزياء المنطقة الشرقية و أخرى للمنطقة الغربية وكذلك الشمالية.

احتفالات اليوم الوطني في الأحساء

كما حضرت أزياء المنطقة الوسطى وأزياء المنطقة الجنوبية.
وعبر الزوار عن سعادتهم الكبيرة بهذا الركن، الذي يمثل الهوية السعودية من خلال لباس وزي كل منطقة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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