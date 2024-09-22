شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "أزياء ولباس المناطق" تجذب الزوار في يوم الوطن بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ساهم ركن أزياء ولباس مناطق المملكة العربية السعودية، المقام في منتزه الملك عبدالله البيئي في جذب الزوار ضمن احتفالات محافظة الأحساء باليوم الوطني 94.
و حرص الزوار على التعرف على أزياء ولباس كل منطقة من مناطق المملكة ومنها أزياء المنطقة الشرقية و أخرى للمنطقة الغربية وكذلك الشمالية.
وعبر الزوار عن سعادتهم الكبيرة بهذا الركن، الذي يمثل الهوية السعودية من خلال لباس وزي كل منطقة.
و حرص الزوار على التعرف على أزياء ولباس كل منطقة من مناطق المملكة ومنها أزياء المنطقة الشرقية و أخرى للمنطقة الغربية وكذلك الشمالية.
احتفالات اليوم الوطني في الأحساءكما حضرت أزياء المنطقة الوسطى وأزياء المنطقة الجنوبية.
وعبر الزوار عن سعادتهم الكبيرة بهذا الركن، الذي يمثل الهوية السعودية من خلال لباس وزي كل منطقة.