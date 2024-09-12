شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى أورام يحذر: هذه الأعراض مؤشر على سرطان البنكرياس والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد فتحى سيد أحمد، استشاري جراحة الأورام في مستشفى التأمين الصحي بني سويف، إن أورام البنكرياس من الأورام التى يصعب تشخيصها لعدم ظهور أعراضها في البداية، لذا يجب عمل الفحوصات الدورية للاطمئنان.



وأوضح أن من أبرز أعراض سرطان البنكرياس آلام البطن والظهر، حيث يمكن أن يبدأ الألم في البطن ويمتد إلى الظهر وقد يزداد عند الأكل أو النوم.وأشار إلى أن فقدان الوزن بدون سبب أيضا من أعراض وجود ورم فى البنكرياس وكذلك اصفرار الجلد وبياض العينين يمكن أن يكون نتيجة لانسداد القناة الصفراوية.



وتابع قائلا إن من بين أعراض سرطان البنكرياس تغيرات في الجهاز الهضمي مثل: الغثيان أو القيء أو تغيرات في البراز، مثل الإسهال أو الإمساك وكذلك فقدان الشهية.

وقال الدكتور أحمد فتحى سيد أحمد إن من بين عوامل الخطر التى تزيد مخاطر الإصابة بسرطان البنكرياس التدخين وكذلك زيادة الوزن وكذلك وجود تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان يزيد من خطر الإصابة.



وعن طرق علاج سرطان البنكرياس أوضح استشاري جراحة الأورام أنها تشمل الجراحة لإزالة الورم في حالة اكتشافه مبكرًا وكذلك العلاج الكيميائي والإشعاعي لتقليل حجم الورم والسيطرة على الأعراض.



وأضاف أن هناك استهداف خلايا السرطان بأدوية تعمل على نقاط ضعف محددة في الخلايا السرطانية.

وقدم الدكتور أحمد فتحى سيد أحمد مجموعة نصائح للوقاية من سرطان القولون تشمل:



ـ الإقلاع عن التدخين: يعد التدخين أحد أكبر عوامل الخطر القابلة للتعديل.

ـ الحفاظ على وزن صحي: يساعد اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة في الحفاظ على وزن صحي.

اـ لفحص الدوري: خاصة للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان.