جمع 160 توقيعاً برلمانياً لإحالة هؤلاء إلى التقاعد

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بغداد - ياسين صفوان - وجاء في وثيقة موجهة إلى رئيس مجلس النواب بالنيابة، انه "استنادا الى دورنا الرقابي وفق الدستور والقانون، وانسجاما مع الخطوات التي قامت بها الحكومة في معالجة القضايا القانونية العالقة ودعم قرارات المؤسسة القضائية، واشارة إلى قرار مجلس الدولة ذي الرقم 32 / 2023 في 12 / 4 / 2023 المبدأ القانوني - ثالثاً، المستند على الأسباب التي اعتمدها مجلس الدولة في القرار".واضافت الوثيقة: "واشارة الى قرار مجلس الدولة ذي الرقم 95 / 2024، في 1 / 8 / 2024، المرسل إلى مجلس النواب - مكتب الرئيس، إجابة على كتاب المجلس ذي الرقم (م. ر / 582) في 8 / 7 / 2024 وكتاب مجلس القضاء الاعلى / مكتب رئيس المجلس المرقم المرقم 923 / مكتب / 2024 في 8 / 8 / 2024".

وتابعت: "وحيث ان القرارات المذكورة قد تضمنت النص على حتمية احالة المحافظين ورؤساء الهيئات المستقلة على التقاعد عند اكتمال 60 سنة من العمر، مع العرض انه قد تمت احالة العديد من المحافظين ورؤساء الهيئات المستقلة على التقاعد وفقا لهذه القرارات".

