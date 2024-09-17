شكرا لقرائتكم خبر عن أضف هذه الأطعمة إلى التمر لتعزيز مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

التمر حلو ومشبع ومليء بالألياف، ويمكنه إشباع رغبتك في تناول السكر دون رفع مستوياته في الدم بشكل كبير، وهناك العديد من الأسباب لإدراج التمر ووصفاته في نظامك الغذائي اليومي، حيث إن له فوائد مذهلة بسبب تركيبته الغذائية، حيث يعتبر التمر غذاء صحي للقلب، كما أنه غني بالبوليفينول الذي يساعد في تعزيز الكوليسترول الجيد في الجسم، ومحتواه من الألياف يمنحك شعورًا بالشبع ويمنعك من الإفراط في السكريات، وهناك أطعمة إذا أضفتها إلى التمر يمكن أن تزيد من قيمته الغذائية وتعزز مناعتك بشكل كبير، حسبما أفاد تقرير موقع "Food-ndtv".

التمر مع التفاح

يعتبر التمر والتفاح مزيجًا قويًا للهضم وصحة الدماغ، ويمكن دمجهما في مجموعة من الوصفات من العصائر والفطائر، حيث يحتوي التفاح على ألياف صحية مثل البكتين، كما أن التمر غني بالألياف القابلة للذوبان، ويحتوى كلاهما على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تمنع التهاب الدماغ وتعزز الصحة الإدراكية، ومن جانبها، تقول وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) إن 4 تمرات أو 100 جرام منها تحتوي على كمية جيدة من النحاس والمغنيسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم وفيتامين B6.

الشوفان مع التمر

يمكن أن يعزز التمر من فوائد الشوفان ويضيف إليه سلسلة من العناصر الغذائية الدقيقة، مما يجعله وجبة متوازنة، ويمكن أيضًا تناول هذا المزيج لزيادة الوزن ويوصي به خبراء الصحة لتعزيز المناعة، ويمكن أن يكون تناول الشوفان والتمر معًا ممتازًا لصحة أمعائك، وهذا أيضًا يجعل وجبة الإفطار تمنحك الطاقة على الفور.

الشوكولاتة الداكنة مع التمر

الشوكولاتة محبوبة من الجميع ويمكن بسهولة جعلها صحية عن طريق إضافة التمر بدلاً من السكر، ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين الدورة الدموية، حيث تعمل الفلافونول الموجودة في الشوكولاتة على تعزيز وظائف المخ، وعندما يتم دمج الشوكولاتة الداكنة غير المحلاة مع التمر، فإنها تشكل علاجًا مثاليًا لأولئك الذين يحبون الحلويات، ويمكن أن تقدم العديد من الفوائد الصحية.

التمر مع اللوز

يمكن أن يكون مزيج التمر واللوز رائعًا لاستقرار مستويات السكر في الدم وصحة الكبد وصحة القلب وتحسين المناعة والنوم بشكل أفضل، فهو لا يرضي الرغبة الشديدة في تناول الحلويات فحسب، بل يمكن أن يبقيك أن تشعر بالشبع، ويكبح نوبات الجوع غير المرغوب فيها.

من المهم عدم الإفراط في تناول التمر لأنه غني بالعناصر الغذائية وتناول الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ومشاكل في الجهاز الهضمي، لذلك يجب تناوله باعتدال 5-6 قطع يوميًا، ويمكن أن يساعدك في جني العديد من الفوائد لصحتك.