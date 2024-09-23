شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كم النشاط البدنى اللازم يوميًا للتخلص من أضرار الجلوس لفترات طويلة والان مع تفاصيل الخبر

تقتلنا الحياة المستقرة وقلة الحركة ببطء وقد يبدو الأمر قاسيًا، خاصة أن الجلوس لساعات طويلة له تأثير طويل الأمد، ولذلك حان الوقت لإيجاد طرق للتراجع عن تأثير الخمول البدني، وفقًا لموقع "WEBMD".

ووجدت إحدى الدراسات التحليلية أنه من 30-40 دقيقة من التمارين الرياضية يمكن أن تساعد في تعويض يوم من الجلوس، حيث ترتبط مدة الجلوس الطويلة بارتفاع معدل الوفيات لدى الأفراد الأقل نشاطًا عند قياسها بواسطة مقياس التسارع.

وقال الباحثون في ورقة بحثية نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي (BJSM) إن ممارسة حوالي 30-40 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى الشديد يوميًا يخفف من الارتباط بين وقت الجلوس وخطر الوفاة، وهو أقل من التقديرات السابقة من البيانات المبلغ عنها ذاتيًا.

ويكشف هذا التحليل أنه حتى في غضون مدة أقصر إذا شارك الشخص في تمارين شاقة، يمكن تقليل تأثير ساعات الجلوس، واقترحت دراسات سابقة أن 60-75 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى الشديد يوميًا مطلوبة للقضاء على زيادة خطر الوفاة المرتبط بوقت الجلوس، بينما خلص آخرون إلى أن النشاط البدني المكافئ لتلبية التوصيات الحالية المتمثلة في 150-300 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى الشديد أسبوعيًا يخفف بشكل فعال من الارتباط بين الجلوس وخطر الوفاة.

وتتفق نتائج الدراسة مع إرشادات منظمة الصحة العالمية التي توصي بأن يشارك البالغون في نشاط بدني لمدة تتراوح بين 150 و300 دقيقة بكثافة معتدلة على الأقل كل أسبوع.

ما أنواع النشاط البدني المتوسط إلى القوي؟

يشير النشاط البدني المعتدل إلى الزيادة من معدل ضربات القلب وكثافة التنفس، مما يوفر فوائد صحية كبيرة، ويشمل النشاط المعتدل تمارين مثل المشي السريع، أو ركوب الدراجات بوتيرة ثابتة، أو الرقص، وتعمل هذه الأنشطة على زيادة الدورة الدموية، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتعزيز اللياقة البدنية بشكل عام.

ويتضمن النشاط البدني القوي تمارين أكثر كثافة مثل الجري أو السباحة أو الرقص الهوائي أو ممارسة الرياضات مثل كرة القدم أو كرة السلة، وأثناء الأنشطة القوية، تجد صعوبة في التحدث بأكثر من بضع كلمات دون توقف لالتقاط الأنفاس، ويعزز هذا المستوى من الجهد القدرة على التحمل، ويبني قوة العضلات، ويحرق المزيد من السعرات الحرارية، ويساعد الجمع بين الأنشطة البدنية المعتدلة والقوية على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتقوية العضلات، ودعم إدارة الوزن، ويوصي الخبراء بما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط المعتدل أو 75 دقيقة من النشاط القوي في الأسبوع للحصول على فوائد صحية مثالية.