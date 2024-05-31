انت الان تتابع خبر "لدينا تقنية الليزر".. الديوانية غاضبة من "فقدان هويتها" وتُريد زراعة العنبر بمساحة كاملة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعبر مزارعون تحدثوا للسومرية نيوز، عن غضبهم فيما قال احد المزراعين انهم تحملوا العامين الماضيين بإيقاف زراعة الشلب استجابة للحكومة، لكنهم لايستطيعون التحمل اكثر.

وأضاف احد المزارعين إن "الجوع قتلنا وربما لانستمر طويلا بالتظاهرات السلمية"، متسائلا بصدمة: "كيف تمنع زراعة الشلب ورز العنبر وهو صنف عالمي وعدم زراعته يعني تهديده بالاختفاء".



من جانبه قال فلاح اخر، ان الزراعة في الديوانية منكوبة، وعلى الحكومة الالتفات لهذا الامر، والفلاح ليس لديه أي دخل وطريقة عيش غير الزراعة.

وأشار الى انه لدينا خطة هذا العام بتسوية الأرض بالليزر، وهي طريقة تسبب وفرة الإنتاج وكذلك تقليل استهلاك المياه لذلك نطالب الحكومة برفع مساحة زراعة الشلب للديوانية.

وحملت اللافتات مطالب بالسماح بزراعة كافة المساحات المهيئة للشلب بنسبة 100%، وذلك بعد ان اقرت الخطة الصيفية زراعة 150 الف دونم فقط من الشلب بين 4 محافظات وهي النجف والديوانية والمثنى وذنائب الأنهر في ميسان.

الا انه في السنوات الماضية كانت الديوانية لوحدها تزرع قرابة 200 الف دونم، كما انه في عام 2019 تمت زراعة الشلب في 9 محافظات.