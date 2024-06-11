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السوداني يصل إلى الأردن للمشاركة بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة

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بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المؤتمر سيتضمن كلمات الوفود المشاركة، يسبقها عقد جلسات مجموعات العمل الثلاث، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، حيث ستناقش المجموعة الأولى ملف توفير المساعدات الإنسانية لغزة لتلبية حجم الاحتياجات، وتناقش المجموعة الثانية تجاوز التحديات التي تواجه توزيع المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في غزّة، أما المجموعة الثالثة فتتناول أولويات التعافي المبكر في غزّة.

ويتطلع الداعون للمؤتمر إلى مشاركة فعالة من الدول والمنظمات المدعوة بما يضمن تحقيق أهداف هذا المؤتمر وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للفلسطينيين الذين يعانون كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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