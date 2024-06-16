انت الان تتابع خبر في شهر آب المقبل.. العراق وتركيا يتفقان على جولة مباحثات جديدة بأنقرة والان مع التفاصيل
وتابع البيان، أنّ "الطرفين اتفقا على عقد اجتماع اللجنة السياسية والأمنية العليا المشتركة الدائمة في شهر آب من هذا العام في مدينة أنقرة التركية برئاسة الوزيرين، كما اتفق الجانبان على متابعة مخرجات زيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد، بالإضافة إلى مناقشة مشروع طريق التنمية وأهميته للعراق والمنطقة".
وأشار البيان، إلى أنّ الاجتماع شهد أيضًا "التطرق إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والتجارة والاستثمار، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وأكد الوزيران على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، والعمل على تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة".