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نشرة السومرية.. انتقادات لتكليف ريكاني برئاسة سلطة الطيران وغلاء فاحش للمجمعات السكنية

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بغداد - ياسين صفوان - • السيد الصدر يشكر العراقيين على نجاح مشروع عطلة عيد الغدير.. والداخلية تعلن الاستنفار لانجاح الخطة الامنية.

• انتقادات لتكليف ريكاني برئاسة سلطة الطيران المدني.. ونواب يصفون القرار بغير المدروس.


• الاحتجاجات ضد انقطاع الكهرباء تتصاعد.. والدفاع المدني تصف المولدات في بغداد بالقنابل الموقوتة.

• المجمعات السكنية في بغداد.. غلاء فاحش وارقام متصاعدة.. ومستثمرون يستغلون سوء التخطيط وغياب الرقابة

• قطر تضغط على قادة حماس لمغادرة الدوحة.. والحركة تنفي مزاعم نقل مكتبها السياسي إلى بغداد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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