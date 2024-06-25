انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. انتقادات لتكليف ريكاني برئاسة سلطة الطيران وغلاء فاحش للمجمعات السكنية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • السيد الصدر يشكر العراقيين على نجاح مشروع عطلة عيد الغدير.. والداخلية تعلن الاستنفار لانجاح الخطة الامنية.
• انتقادات لتكليف ريكاني برئاسة سلطة الطيران المدني.. ونواب يصفون القرار بغير المدروس.
• الاحتجاجات ضد انقطاع الكهرباء تتصاعد.. والدفاع المدني تصف المولدات في بغداد بالقنابل الموقوتة.
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• انتقادات لتكليف ريكاني برئاسة سلطة الطيران المدني.. ونواب يصفون القرار بغير المدروس.
• الاحتجاجات ضد انقطاع الكهرباء تتصاعد.. والدفاع المدني تصف المولدات في بغداد بالقنابل الموقوتة.
• المجمعات السكنية في بغداد.. غلاء فاحش وارقام متصاعدة.. ومستثمرون يستغلون سوء التخطيط وغياب الرقابة
• قطر تضغط على قادة حماس لمغادرة الدوحة.. والحركة تنفي مزاعم نقل مكتبها السياسي إلى بغداد.
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