انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. الصواريخ تتطاير بعد انفجار مستودع وغضب لفشل الحكومة باحتواء أزمة الكهرباء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = انفجار مستودع اسلحة على الحدود العراقية السورية.. واستهداف أوكار لداعش بضربة جوية في كركوك.
= الموارد تطمئن بشأن الموقف المائي وتغطية الخطة الزراعية.. وتكشف عن تفاهمات مع دول المنبع.
= غدا.. سبع محافظات تسجل نصف درجة الغليان.. وغضب على الفشل الحكومي في احتواء أزمة الكهرباء.
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= الضبابية تخيم على مشهد انتخاب رئيس البرلمان.. وازمة المناصب تعرقل تشكيل حكومة كركوك المحلية.
= الموارد تطمئن بشأن الموقف المائي وتغطية الخطة الزراعية.. وتكشف عن تفاهمات مع دول المنبع.
= غدا.. سبع محافظات تسجل نصف درجة الغليان.. وغضب على الفشل الحكومي في احتواء أزمة الكهرباء.
= الإطاحة برئيس واعضاء لجنة التنفيذ في مصفى بيجي.. ومطالبات بمراقبة عمل شركة "سويج" للدفع الالكتروني.
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