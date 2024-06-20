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نشرة السومرية.. الصواريخ تتطاير بعد انفجار مستودع وغضب لفشل الحكومة باحتواء أزمة الكهرباء

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بغداد - ياسين صفوان - = انفجار مستودع اسلحة على الحدود العراقية السورية.. واستهداف أوكار لداعش بضربة جوية في كركوك.

= الضبابية تخيم على مشهد انتخاب رئيس البرلمان.. وازمة المناصب تعرقل تشكيل حكومة كركوك المحلية.

= الموارد تطمئن بشأن الموقف المائي وتغطية الخطة الزراعية.. وتكشف عن تفاهمات مع دول المنبع.


= غدا.. سبع محافظات تسجل نصف درجة الغليان.. وغضب على الفشل الحكومي في احتواء أزمة الكهرباء.

= الإطاحة برئيس واعضاء لجنة التنفيذ في مصفى بيجي.. ومطالبات بمراقبة عمل شركة "سويج" للدفع الالكتروني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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