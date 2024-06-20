انت الان تتابع خبر تابعوا مساء اليوم على السومرية.. الحسيني ضيف برنامج "عشرين" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تبث قناة السومرية الفضائية، مساء اليوم الخميس، حلقة جديدة من برنامج "عشرين".