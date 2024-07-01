انت الان تتابع خبر انتقادات لعمل وزارة الإسكان واتساع التوغل التركي في نشرة الظهيرة على السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - #انتقادات لعمل وزارة الاسكان.. الخدمات النيابية تصف شركات الوزارة بالميتة.. وحديث عن صفقات فساد وهدر للأموال #مناطق في بغداد تشكو شح المياه.. مواطنون يلجأون لحفر الابار.. ويستغربون اهمال الحكومة لملف الخدمات



#قبل خمسة أيام عن الموعد.. انتهاء عمليات التفويج العكسي للحجاج.. واشادات بإجراءات وتنظيم هيأة الحج #قبل خمسة أيام عن الموعد.. انتهاء عمليات التفويج العكسي للحجاج.. واشادات بإجراءات وتنظيم هيأة الحج #اتساع التوغل التركي.. نصب نقاط تفتيش في اجزاء من دهوك.. والامن النيابية تطالب بتدخل عاجل

