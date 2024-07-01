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انتقادات لعمل وزارة الإسكان واتساع التوغل التركي في نشرة الظهيرة على السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - #انتقادات لعمل وزارة الاسكان.. الخدمات النيابية تصف شركات الوزارة بالميتة.. وحديث عن صفقات فساد وهدر للأموال

#مناطق في بغداد تشكو شح المياه.. مواطنون يلجأون لحفر الابار.. ويستغربون اهمال الحكومة لملف الخدمات


#قبل خمسة أيام عن الموعد.. انتهاء عمليات التفويج العكسي للحجاج.. واشادات بإجراءات وتنظيم هيأة الحج

#اتساع التوغل التركي.. نصب نقاط تفتيش في اجزاء من دهوك.. والامن النيابية تطالب بتدخل عاجل

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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