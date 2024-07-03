شكرا لقرائتكم خبر عن لأسباب مجهولة.. اندلاع حريق في مبنى تاريخي غرب ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلع اليوم الأربعاء حريق في مبني " فور تاورز" التاريخي في منطقة باد إمس بولاية راينلند بالاتينات بغرب ألمانيا.

وذكرت إدارة المنطقة أن الحريق اندلع لأسباب مجهولة في الساعات الأولى من صباح اليوم في المبنى، المدرج في لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وجرى إرسال نحو 150 رجل إطفاء.

وقالت متحدثة إنه يتم تجديد المبنى، لذلك لم يكن هناك أي شخص في المبنى صباح اليوم، وطالبت إدارة المنطقة المواطنين بتجنب الذهاب للمنطقة المجاورة. إخماد الحريق وأوضح أوليفر كروجل عمدة مدينة باد إمس، الذي تواجد في الموقع منذ الساعات الأولى صباح اليوم، "الأمر الأكثر مرارة هو أن النيران التهمت دعامات سقف المبنى التاريخي"، وأضاف: "لقد فقدناه للأبد".

ويشار إلى أن المبنى يعود للقرن السابع عشر. وقالت متحدثة باسم منطقة ريان لان إن أعمال إخماد الحريق سوف تستمر حتى بعد ظهر اليوم.

وأضافت: "في الوقت الحالي يتم إخماد الحريق من الخارج، لم نتمكن من معرفة الوضع في الداخل بعد".