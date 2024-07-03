شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين «محمد العمير» رئيسا تنفيذيا لـ«علم» خلفا لـ«عبدالرحمن الجضعي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة عِلم اليوم، قبول استقالة الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، اعتباراً من تاريخ 27/03/1446هـ الموافق 30/09/2024م ، وذلك لأسباب شخصية.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، قرر المجلس تعيين محمد بن عبدالعزيز العمير في منصب الرئيس التنفيذي اعتباراً من تاريخ 28/03/1446هـ الموافق 01/10/2024م لما يمتلكه من خبرات قيادية وساهم في العديد من الإنجازات في التحول الرقمي وبناء المنتجات الرقمية.

ويمتلك محمد بن عبدالعزيز العمير 23 سنة خبرة في سوق العمل قضى معظمها في شركة عِلم، حيث بدأ العمل في إدارة التسويق وتقلد بعدها عدة مناصب ليكون آخرها الرئيس التنفيذي لمجموعة منتجات الأعمال. كما أنه حاصل على شهادة الماجستيرفي إدارة الأعمال من جامعة ستراير Strayer University ودرجة البكالوريوس من كلية علوم الحاسب بجامعة الملك سعود ويشارك في عضوية عدد من مجالس الإدارة، وتتركز خبراته في تطوير المنتجات والاستثمار وبناء نماذج العمل والشراكات.