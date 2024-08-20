انت الان تتابع خبر القي القبض عليها مؤخرا.. تفاصيل شبكة التجسس على نواب وسياسيين ومدراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محلي

كشفت مصادر برلمانية، عن تفاصيل شبكة التجسس على نواب وسياسيين ومدراء التي القي القبض عليها مؤخرا.

وقال مصدر لـ الخليج 365، ان "هذه الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين ومدراء مؤسسات، والقيام بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات".

وأضاف ان "الشبكة اعترفت بتلك التهم والتي من ضمنها انتحال رقم مدير فضائية وإرسال صورة مفبركة للقناة تحتوي على أربع نواب وهم (مصطفى سند وعدي عواد ومحمد نوري وهيثم الزهوان) لخبر كاذب على أرقام هواتف جميع النواب على الخاص".

وذكر النائب مصطفى سند في وقت سابق ان "رئيس الشبكة هو (محمد جوحي) إضافة الى عدد من الضباط والموظفين"، مشيرا الى ان "هناك عدة ضغوطات تمارس من أجل إخراجهم لكن لم يخضع القاضي المختص لتلك الطلبات".

وبين ان "النواب المتضررين قدموا الشكاوى وصدقت أقوالهم".

وتابع ان "المتهم محمد جوحي الذي يشغل رئيس هذه الشبكة هو معاون مدير عام الدائرة الادارية في مكتب رئيس الوزراء وسكرتير الفريق الحكومي ومسؤول التواصل مع النواب"، لافتا الى ان "جميع هذه المهام أوكلت إليه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".