اخبار العالم / اخبار العراق

واشنطن تبدي موقفاً من تعديل قانون "الأحوال الشخصية"

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر واشنطن تبدي موقفاً من تعديل قانون "الأحوال الشخصية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت السفيرة الامريكية لدى بغداد الينا رومانوسكي في تدوينة عبر منصة (X) : "إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل".

وأضافت: "نحن نحث العراقيين على الإنخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل".
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

قد تقرأ أيضا