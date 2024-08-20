انت الان تتابع خبر واشنطن تبدي موقفاً من تعديل قانون "الأحوال الشخصية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت السفيرة الامريكية لدى بغداد الينا رومانوسكي في تدوينة عبر منصة (X) : "إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل".



وأضافت: "نحن نحث العراقيين على الإنخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل".

