البزري أعلن بدء أشغال التأهيل للطرق الرئيسية في صيدا

أعلن النائب عبد الرحمن البزري، أن "أعمال تزفيت وتأهيل الطرق الرئيسية في مدينة صيدا قد بدأت من المدخل الجنوبي للمدينة قرب الحسبة، وصولاً إلى مدخل صيدا الشمالي في بداية بولفار الدكتور نزيه البزري، حيث سيتم تزفيت وتعبيد الطرقات وترميم الوسطية وتأهيلها بما يؤمّن السلامة المرورية ويحمي المواطنين".

وتوجه "بالشكر لوزير الأشغال العامة الدكتور علي حمية على جهوده"، مشيراً إلى أن "المدينة بانتظار البدء بأعمال تأهيل البُنى التحتية بين منطقة حارة صيدا ودوار القناية، كما أنها بإنتظار تلزيم الطريق التي تمتد من مرفأ صيدا البحري وصولاً إلى مدخل صيدا الجنوبي".

ودعا البزري بلدية صيدا ودائرتها الهندسية إلى مواكبة هذه الأعمال.