رئيس الجامعة اللبنانية كلّف حسني محمد سليمان بإدارة كلية الحقوق- الفرع الرابع

كلّف رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، حسني محمد سليمان بإدارة كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة والإداريّة- الفرع الرّابع، اعتبارًا من تاريخ 6 أيلول 2024.
مع الإشارة إلى أنّ سليمان حائز على دكتوراه دولة في قانون العقوبات والعلوم الإجراميّة من المعهد العالي للدكتوراه في (Poitiers) فرنسا، وفي رصيده مجموعة من الكتب والأبحاث المنشورة باللّغتَين العربيّة والفرنسيّة، تتعلّق بقانون العقوبات الخاص وقضاء الحكم الجزائي العادي وقضاء الحكم الجزائي الاستثنائي.
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