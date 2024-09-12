ميقاتي التقى بوريل في السراي الحكومي

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، في حضور سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دي وال ووفد من المفوضية. شارك في اللقاء مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، والسفير بطرس عساكر.

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