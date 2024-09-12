سلوم وقع اتفاقية تعاون مع جامعة "البلمند": حسم 25 بالمئة على الأقساط لأبناء الصيادلة

وقّع نقيب الصّيادلة ​جو سلوم​ اتفاق تعاون مع جامعة "البلمند"، ممثّلةً بشخص رئيسها الياس وراق. وينصّ الاتفاق إلى جانب التّعاون المهني والتّنسيق في الملفّات الصّحيّة والتّعليميّة والوطنيّة، على حسم ٢٥ بالمئة لأبناء الصّيادلة على كلّ الاختصاصات وطوال فترة دراسة مرحلة الـ"Bs".

واعتبر سلوم في بيان، أنّ "هذا الموضوع يساعد الصّيادلة في هذه الفترة الصّعبة، ويساهم في الثّبات في هذه الأرض، والحفاظ على رسالة لبنان التّربويّة والصّحيّة المتقدّمة"، مؤكّدًا "أنّه يسعى للشّيء نفسه مع جامعات أخرى".