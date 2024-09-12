طليس رحّب بتخفيض رسوم عبور شاحنات الترانزيت من لبنان: لتطبيق الاتفاقيات الثنائية مع سوريا

رحّب رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في بيان، بـ"إعلان وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، قرار وزارة النّقل السّوريّة الموافقة على تخفيض رسوم عبور الشّاحنات والبرّادات العاملة بالترانزيت من لبنان إلى العراق وبالعكس، والّتي تعبر الحدود السّوريّة والمحمّلة بأنواع البضائع كافّة، خمسين بالمئة".

وشكر طليس، الحكومة السورية على "تعاونها وتجاوبها في هذا المجال، ما يحقّق منفعةً عامّةً للسّائقين والمزارعين والتجّار من جهة، وانتعاشًا للاقتصاد الوطني اللّبناني من جهة أخرى".

ودعا الحكومة اللبنانية إلى "المزيد من التّواصل والتّنسيق مع الوزارات والإدارات السّوريّة المعنيّة، بما في ذلك منفعة لفئات كبيرة في لبنان، ومنها المزارعون والسّائقون وأصحاب الشّاحنات والبرّادات العاملة في مجال الترانزيت"، مشيرًا إلى أنّ "هناك العديد من الاتفاقات الثنائيّة بين لبنان وسوريا موقّعة بين البلدين في هذا المجال، وأُقرّت في المجلس النيابي والحكومة، وتطبيقها فيه الكثير من المنفعة للبنان".