انت الان تتابع خبر الخزعلي يعلن تأييده لدعوة الحكيم لإجراء محاكمة علنية بقضية "سرقة القرن" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الخزعلي في تغريدة على منصة "أكس"، " حَسماً للنِزاع وقطعاً للفتنة وإحقاقاً للحق وإبطالاً للباطل، نُعلن تأييدنا لدعوة سماحة الأخ السيد عمار الحكيم "أعزّه الله" إلى إجراء مُحاكمةٍ علنيّة وكبرى في قضية (سرقة القرن) تَبُثها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام بشكل مباشر".

وأضاف "ليطّلعَ شعبنا العراقي العزيز، على الحقيقة كما هي، ولكي يقوم قضاؤنا العادل، بدوره المهم في حماية حقوق العراق والعراقيين".

وكان رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم دعا، اليوم الخميس، الى ان تكون محاكمة سرقة القرن تماثلها وتكون محاكمة القرن.