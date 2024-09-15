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عبد الواحد: القوانين تمرر على المدنيين والفاسدون هم من يخشى الابتزاز

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت عبد الواحد، في حديث لبرنامج "من الاخير" الذي تبثه فضائية السومرية، ان "الفاسدين فقط هم من يخشون الابتزاز".

واضافت، ان "القوانين تمرر على المواطن الفقير والبسيط فقط ومن لا يمتلك سلاحا".

وتابعت عبد الواحد، ان "صاحب شركة سلام يغلق المواقع الصحفية عبر رسائل واتساب".


واكملت بالقول: "رفعت ملفات عديدة للنزاهة لكن دون استجابة"، مردفة: "على رئيس هيئة النزاهة تقديم استقالته بعد الشبهة الاخيرة".

وشددت على ضرورة "ابعاد المؤسسة القضائية عن الصراعات السياسية".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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