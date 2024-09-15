انت الان تتابع خبر الحكمة يكشف عن تراجع بعلاقة السوداني والاطار ويدعو لمحاكمة علنية لـ"نور زهير" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال فدعم في حديث لبرنامج "من الاخير"، الذي تبثه فضائية السومرية، ان "محاكمة نور زهير يجب ان تكون علنية ومحاسبة كل من يرد اسمه"، لافتا الى ان "هناك رؤوسا كبيرة متورطة بقضية نور زهير".واضاف، ان "رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون هو نزيه وبريء ممن نسب اليه".

وبين فدعم، ان "القضايا الاخيرة اثرت على علاقة السوداني والاطار"، مؤكداً ان "هناك قوى داخل الاطار بدأت تتردد في دعم السوداني".