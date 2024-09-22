انت الان تتابع خبر ماذا حققت اللجنة النيابية الخاصة للحفاظ على أملاك الدولة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السلامي في حديث لـ الخليج 365، "شكلنا لجنة تحقيقية رئيسية في مجلس النواب حملت اسم (الخاصة للحفاظ على أملاك الدولة) برئاسة النائب أمير المعموري، وتابعت اللجنة معظم التجاوزات الحاصلة في بيع وايجار وتوزيع قطع الأراضي لكل الوزارات"، مبينا ان "اللجنة ستخرج بنتائج ترصد المشاكل التي ترافق توزيع الأراضي في بغداد والمحافظات".وأضاف السلامي، أن "هذه الملفات ستحال الى القضاء في حال وجود مخالفات"، مشيرا الى "رصد مخالفات كثيرة في هذا الملف من قبل وزارة البلديات بالإضافة الى عدد من المحافظات".

وتابع السلامي، أنه "تم إحالة البعض من هذه المخالفات الى هيئة النزاهة"، لافتا الى ان "هذه اللجنة قامت بعمل قاعدة بيانات حصرت فيها الأملاك التابعة للدولة".

