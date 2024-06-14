وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت مجموعة عيادات ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مشرف عيادة (جدة).

– أخصائي تغذية علاجية (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة عيادات ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يونيو 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أغسطس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)