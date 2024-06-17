شكرا لقرائتكم “ولاد رزق 3” يحطم الأرقام القياسية في السينما المصرية بـ18 مليون جنيه في يوم واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حطم فيلم “ولاد رزق 3” الذي صور بين السعودية ومصر، الأرقام القياسية في شباك التذاكر أمس بإيرادات غير مسبوقة في تاريخ السينما المصرية مع إصداره تجاوزت أكثر من 18 مليون جنيه مصري في يوم واحد.

وكانت دور السينما بدأت قبل أيام، عرض الفيلم المصري “ولاد رزق 3” أحد الأعمال المميزة التي أنتجت برعاية الهيئة العامة للترفيه (GEA) و”موسم الرياض”، والذي يضاهي في جودة إنتاجه الأفلام العالمية، بأعلى إنتاج فيلم عربي في تاريخ السينما العربية.

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والفيلم من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وسيد رجب، وعلي صبحي، وإياد نصار، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، ومنى ممدوح، ونوران ماجد، وعمرو العمروسي، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف بينهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجوم كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، ومن إنتاج Raw Entertainment، Film Square، G Creations، Synergy Films، و توزيع كل من Orient Films، .Boulevard Studios

وتم تصوير الفيلم في 66 يوماً بين السعودية ومصر، ووصل عدد طاقمه في المملكة إلى 700 فرد، من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني، ومن إنتاج طارق العريان وموسى عيسى، حيث تدور قصة الفيلم في أحداث تبدأ بعد مرور سنوات من انفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، وفي يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ الأخوة.