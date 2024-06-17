شكرا لقرائتكم الأمير عبدالعزيز بن سعود يبحث تعزيز التعاون مع وزير داخلية فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، معالي وزير الداخلية بدولة فلسطين زياد هب الريح، وذلك في مقر الوزارة بمكة المكرمة.

وفي بداية اللقاء نوه معالي وزير الداخلية الفلسطيني بما تقدمه حكومة المملكة من جهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ليؤدوا مناسك حجهم بيسر وأمان.

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تعزيز التعاون الأمني

وجرى خلال اللقاء استعراض مسارات تعزيز التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى.