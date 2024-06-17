شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– طبيب تخدير عام.

– طبيب جراحة تجميلية.

– محلل الخدمات المالية.

– طبيب جراحة الأوعية الدموية.

– طبيب قلب أطفال.

– استشاري طب الطوارئ.

– ممرض أول/ رعاية ما بعد التخدير.

– مساعد أخصائي مختبرات.

– أخصائي أشعة.

– مستشار أول خدمات المرضى.

– استشاري أمراض اللثة.

– محلل أول الأعمال.

– مساعد طبيب أسنان.

– مهندس كهرباء.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يونيو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)