وظائف شاغرة لدى شركة تبوك الدوائية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة تبوك للصناعات الدوائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والدمام.

تفاصيل وظائف تبوك الدوائية

وبيّنت شركة تبوك الدوائية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– كبير موظفي تحسين العمليات (تبوك).

– مشرف تحسين العمليات (تبوك).

– فني ميكانيكي (الدمام).

– فني كهربائي (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة تبوك الدوائية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يونيو 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يوليو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)