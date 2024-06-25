فتح القبول على وظائف التدريب التقني

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الرياض - محمد الوسيري - مدرب أ ويشترط لشغلها بكالوريوس في مجال السلامة المهنية أو الصحة المهنية أو العلوم الصحية بتقدير لا يقل عن جيد، ويشترط أن يكون مؤهل البكالوريوس تم الحصول عليه انتظاماً بتفرغ كلي. مدرب أ الكلية التقنية برفحاء ” بكالوريوس ” تخصص ” السلامة المهنية ” وتقدير مؤهل ” جيد ” او ” بكالوريوس ” تخصص ” الصحة المهنية ” وتقدير مؤهل ” جيد ” او ” بكالوريوس ” تخصص ” علوم صحية ” وتقدير مؤهل ” جيد “ مدرب أ ويشترط لشغلها بكالوريوس في مجال السلامة المهنية أو الصحة المهنية أو العلوم الصحية بتقدير لا يقل عن جيد، ويشترط أن يكون مؤهل البكالوريوس تم الحصول عليه انتظاماً بتفرغ كلي. مدرب أ الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالطائف ” بكالوريوس ” تخصص ” السلامة المهنية ” وتقدير مؤهل ” جيد ” او ” بكالوريوس ” تخصص ” الصحة المهنية ” وتقدير مؤهل ” جيد ” او ” بكالوريوس ” تخصص ” علوم صحية ” وتقدير مؤهل ” جيد “ مدرب أ ويشترط لشغلها بكالوريوس في مجال السلامة المهنية أو الصحة المهنية أو العلوم الصحية بتقدير لا يقل عن جيد، ويشترط أن يكون مؤهل البكالوريوس تم الحصول عليه انتظاماً بتفرغ كلي. مدرب أ الكلية 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