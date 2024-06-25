وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية “PSDSARC”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الأمير سلطان

وأبرز مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني الاختبارات والمؤهلات البيئية: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (التقنية الميكانيكية أو الكهربائية، العلوم البيئية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس الاختبارات والمؤهلات البيئية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الهندسة البيئية، هندسة النظم)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس البرمجيات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، هندسة البرمجيات).

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يونيو 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أغسطس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)